На рынке молочница торговала молоком из двух бочек:одна из которых вмещала в 3 раза больше.чем другая.Когда в маленькой бочке остался 21 литр молока.а в другой 39 литров,молочница долила доверху маленькую бочку молоком из больш...
Математика
На рынке молочница торговала молоком из двух бочек:одна из которых вмещала в 3 раза больше.чем другая.Когда в маленькой бочке остался 21 литр молока.а в другой 39 литров,молочница долила доверху маленькую бочку молоком из большой.В результате большая бочка оказалась наполненной ровно нополовину.Сколько молока она отлила и какого объема были бочки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - количество перелитого молока из большой емкости в маленькую. 39-х - это половина большой бочки, а 21+х - это полная маленькая бочка Значит, объем большой бочки равен 2(39-х) А объем маленькой в 3 раза меньше, 3(29+х) Составляем уравнение: 3(21+х)=2(39-х) 63+3х=78-2х 3х+2х=78-63 5х=15 х=15/5 х=3 - количество перелитого молока в маленькую бочку Объем маленькой бочки равен: 3+21=24 (л) Объем большой бочки равен: 2*(39-3) = 2*36=72 (л)
Гость:
Примем х - емкость маленькой бочки, л у - емкость большой бочки, л а- количество перелитого молока, л тогда у=3*х 21+а=х 39-а=у*1/2 у=(39-а)*2 (39-а)*2=3*(21+а) 78-2*а=63+3*а 78-63=3*а+2*а 5*а=15 а=3 л х=21+3=24 л у=(39-3)*2=72 л Ответ: маленькая бочка - 24 литра большая бочка - 72 литра перелила - 3 литра
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