На рынке молочница торговала молоком из двух бочек:одна из которых вмещала в 3 раза больше.чем другая.Когда в маленькой бочке остался 21 литр молока.а в другой 39 литров,молочница долила доверху маленькую бочку молоком из больш...

Математика

На рынке молочница торговала молоком из двух бочек:одна из которых вмещала в 3 раза больше.чем другая.Когда в маленькой бочке остался 21 литр молока.а в другой 39 литров,молочница долила доверху маленькую бочку молоком из большой.В результате большая бочка оказалась наполненной ровно нополовину.Сколько молока она отлила и какого объема были бочки?

Автор: Гость