10. От квадратного листа картона отрезали полосу шириной 3 см. Площадь оставшейся части равна 70 см2. Какова первоначальная площадь листа картона? А. 106 см2. Б. 100 см2. В. 94 см2. Г. 85 см2.
Алгебра
10. От квадратного листа картона отрезали полосу шириной 3 см. Площадь оставшейся части равна 70 см2. Какова первоначальная площадь листа картона? А. 106 см2. Б. 100 см2. В. 94 см2. Г. 85 см2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
площадь квадрата = х², где х - сторона площадь отрезанного куска 3*х составим уравнение х²-3х=70 х²-3х-70=0 д=9+280=289 √д=17 х₁=(3-17)/2=-7 - сторона не может иметь отрицательное значение, не удовлетворяет условию. х₂=(3+17)/2=10 см S=10*10=100 см² ответ: Б. 100 см2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Дубровский, общее и разные качества А.Г. Дубровского и Троекурова Возраст: Происхождение: Служба в армии: увлечения: общественное положение: матери...
Математика
Алгебра
Известно, что при делении на 11 число а дает остаток 7. Какой остаток получится при делении на 11 значения выражения 2а во 2 степени+3а+4?