10. От квадратного листа картона отрезали полосу шириной 3 см. Площадь оставшейся части равна 70 см2. Какова первоначальная площадь листа картона? А. 106 см2. Б. 100 см2. В. 94 см2. Г. 85 см2.

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площадь квадрата = х², где х - сторона площадь отрезанного куска 3*х составим уравнение х²-3х=70 х²-3х-70=0 д=9+280=289 √д=17 х₁=(3-17)/2=-7 - сторона не может иметь отрицательное значение, не удовлетворяет условию. х₂=(3+17)/2=10 см S=10*10=100 см² ответ: Б. 100 см2