Известно, что при делении на 11 число а дает остаток 7. Какой остаток получится при делении на 11 значения выражения 2а во 2 степени+3а+4?

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при делении на 11 число а дает остаток 7, значит число а имеет вид a=11k+7, где k - некоторое целое число 2а во 2 степени+3а+4=2a^2+3a+4=2(11k+7)^2+3(11k+7)+4= 2(121k^2+154k+49)+33k+21+4= 242k^2+308k+98+33k+25= 242k^2+341k+123= 11(22k^2+31k+11)+2 поєтому выражение 2а во 2 степени+3а+4 при делении на 11 дает остаток 2