Известно, что при делении на 11 число а дает остаток 7. Какой остаток получится при делении на 11 значения выражения 2а во 2 степени+3а+4?
Алгебра
Известно, что при делении на 11 число а дает остаток 7. Какой остаток получится при делении на 11 значения выражения 2а во 2 степени+3а+4?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
при делении на 11 число а дает остаток 7, значит число а имеет вид a=11k+7, где k - некоторое целое число 2а во 2 степени+3а+4=2a^2+3a+4=2(11k+7)^2+3(11k+7)+4= 2(121k^2+154k+49)+33k+21+4= 242k^2+308k+98+33k+25= 242k^2+341k+123= 11(22k^2+31k+11)+2 поєтому выражение 2а во 2 степени+3а+4 при делении на 11 дает остаток 2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
1) Сколько квадратных метров в одной второй 1 км.2? 2) Сколько квадратных метров в одной второй 1 га?
Математика
для ремонта квартиры завезли 7 пакетов песка, 14 пакетов победки и цемент. цемента было на 5 пакетов меньше, чем побелки.сколько пакетов цемента и ...
Алгебра
из города А в противоположных направлениях выехали два автомобиля черз 3 часа расстояние между ними было 330 км каждый двигался с постоянной скорос...
Математика
Средняя скорость бега одного лыжника 15 км/ч, а другого- 200 м/мин. Какой лыжник бежит быстрее и насколько больше километров он пробегает за 1 час?