для ремонта квартиры завезли 7 пакетов песка, 14 пакетов победки и цемент. цемента было на 5 пакетов меньше, чем побелки.сколько пакетов цемента и песка закупили для ремонта?
Математика
для ремонта квартиры завезли 7 пакетов песка, 14 пакетов победки и цемент. цемента было на 5 пакетов меньше, чем побелки.сколько пакетов цемента и песка закупили для ремонта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
песка - 7 пак побелки -14 пак цемента -на 5 М чем побелки решение: 14-5=9 9+7=16 ответ всего 16пакетов цемента и песка
Гость:
14-5 = 9 пакетов цемента 9+7 = 16 пакетов цемента и песка
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