для ремонта квартиры завезли 7 пакетов песка, 14 пакетов победки и цемент. цемента было на 5 пакетов меньше, чем побелки.сколько пакетов цемента и песка закупили для ремонта?

Математика

для ремонта квартиры завезли 7 пакетов песка, 14 пакетов победки и цемент. цемента было на 5 пакетов меньше, чем побелки.сколько пакетов цемента и песка закупили для ремонта?

Автор: Гость