Средняя скорость бега одного лыжника 15 км/ч, а другого- 200 м/мин. Какой лыжник бежит быстрее и насколько больше километров он пробегает за 1 час?
Математика
Средняя скорость бега одного лыжника 15 км/ч, а другого- 200 м/мин. Какой лыжник бежит быстрее и насколько больше километров он пробегает за 1 час?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200*60=12000 м/час=12 км/ч скорость второго лыжника 15 км/ч-12 км/ч=3 км/ч скорость первого лыжника Ответ:второй лыжник пробегает на 3км меньше за час чем первый лыжник.
Гость:
1) 200 х 60 =12 км/ч скорость 2 лыжника 2)15-12 =на 3 км/ч первый лыжник бежит быстрее второго .За 1 час он пробегает на 3 км больше второго.
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