Средняя скорость бега одного лыжника 15 км/ч, а другого- 200 м/мин. Какой лыжник бежит быстрее и насколько больше километров он пробегает за 1 час?

Математика

Средняя скорость бега одного лыжника 15 км/ч, а другого- 200 м/мин. Какой лыжник бежит быстрее и насколько больше километров он пробегает за 1 час?

Автор: Гость