представьте себе,что вы совершаете прогулку по Древним Афинам. 1.Лишь одна дорога ведёт на холм с крутыми , обрывистыми склонами. Холм называется______ 2.При в ходе на холм справа на уступе скалы стоит небольшой храм богини___...
Обществознание
представьте себе,что вы совершаете прогулку по Древним Афинам. 1.Лишь одна дорога ведёт на холм с крутыми , обрывистыми склонами. Холм называется______ 2.При в ходе на холм справа на уступе скалы стоит небольшой храм богини_______.Обычно её изображали _________.Желая удержать богиню в своём городе , афиняне воздвигли храм в честь_____________________. 3.Вершину холма украшает бронзовая статуя ____.Статую создал скульптор ____.моряки , подплывая к порту ___,могли заметить , как блестят на солнце позолоченные____________.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Акрополь 2. победы Ники. крылатой девушкой. Ники Бескрылой. 3. Афины. Фидий Пирею шлем и наконечник копья
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