На заводе 4 рабочих выполнили задание за 9 дней. 1)за сколько дней выполняется это задание 3 рабочих? 2)Сколько рабочих нужно,чтобы это задание было выполнено за 6 дней?
Математика
На заводе 4 рабочих выполнили задание за 9 дней. 1)за сколько дней выполняется это задание 3 рабочих? 2)Сколько рабочих нужно,чтобы это задание было выполнено за 6 дней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4:3=х:9 х=4*9:3 х=36:3 х=12 (дней) задание выполняет трое рабочих 2)4:х=6:9 х=4*9:6 х=36:6 х=6 (рабочих) потребуется для выполнения задания за 6 дней.
Гость:
Составим пропорцию 4/3 = х/9 3х = 36 х = 12 дней потребуется 3 рабочим 4/х = 6/9 6х = 36 х = 6 рабочих потребуется для выполнения задания
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