На заводе 4 рабочих выполнили задание за 9 дней. 1)за сколько дней выполняется это задание 3 рабочих? 2)Сколько рабочих нужно,чтобы это задание было выполнено за 6 дней?

Математика

На заводе 4 рабочих выполнили задание за 9 дней. 1)за сколько дней выполняется это задание 3 рабочих? 2)Сколько рабочих нужно,чтобы это задание было выполнено за 6 дней?

Автор: Гость