как правильно сказать продажа полотенцев или полотенец?*

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как правильно сказать продажа полотенцев или полотенец?*
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полотенец-  правильно  
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