как правильно сказать продажа полотенцев или полотенец?*
Русский язык
как правильно сказать продажа полотенцев или полотенец?*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полотенец- правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Ученику предложили определить площадь классной комнаты с помощью батарейки, амперметра, вольтметра и мотка медной проволоки известного сечения. Как...
Геометрия
Найдите острый вписанный угол, опирающийся на хорду, равную радиусу окружности. Ответ дайте в градусах.
Геометрия
В треугольнике АВС стороны АВ и ВС равны, сторона Ас равна 8, высота СН равна 6.Найти синус угла АСВ
Математика
В Доме моды проходила распродажа шарфов и платков. Всего было представлено 138 изделий, причём шарфов в 5 раз больше, чем платков. Сколько изделий ...
Алгебра