Найдите острый вписанный угол, опирающийся на хорду, равную радиусу окружности. Ответ дайте в градусах.

Геометрия
Найдите острый вписанный угол, опирающийся на хорду, равную радиусу окружности. Ответ дайте в градусах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вписанный угол равен половине центрального и (составляет половину от 60 градусов)  равен 30 градусам
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