Эссе на тему "Значение музыки в кино". можно на примере любимого фильма или мультфильма.

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Эссе на тему "Значение музыки в кино". можно на примере любимого фильма или мультфильма.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
музыка в кино и мультфильмах создает соответствующее настроение, служит визитной карточкой фильма. недаром даже в эпохе немого кино просмотр шел под внешний акконемент. порой мы настолько ассоциируем музыку с кино, что не знаем ее названия, и автора, но знаем из какого она фильма или мультфильма проверьте себя вы знаете, кто автор вальса к кинофильму "мой ласковый и нежный зверь"? а Вы в курсе, что этот вальс называется Венским. или любимый всеми саунд к заключительным кадрам фильма "профессионал" с Бельмондо в главной роли... услышав музыку из "ну погоди" малыши с радостью бегут к телевизору за порцией мультика. музыка просто необходима для кино и мультфильмов!
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