человек ростом 1.7 метров стоит на некотором рассоянии от столба,на котором висит фонарь 5.1 м, при этом длина его тени -10 метров. Найдите расстояние от человека до фонаря

Алгебра

человек ростом 1.7 метров стоит на некотором рассоянии от столба,на котором висит фонарь 5.1 м, при этом длина его тени -10 метров. Найдите расстояние от человека до фонаря

Автор: Гость