человек ростом 1.7 метров стоит на некотором рассоянии от столба,на котором висит фонарь 5.1 м, при этом длина его тени -10 метров. Найдите расстояние от человека до фонаря

Алгебра
человек ростом 1.7 метров стоит на некотором рассоянии от столба,на котором висит фонарь 5.1 м, при этом длина его тени -10 метров. Найдите расстояние от человека до фонаря
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5.1:1.7 = 3:1 => x( длинна от человека до столба) = 10*3 = 30 м.
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