Подскажите как правильно написать ответ на этот вопрос! Did the Cat come to the tree?
История
Подскажите как правильно написать ответ на этот вопрос! Did the Cat come to the tree?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Yes, it did. или No, it didn`t.
Гость:
смотря, какой будет ответ (положительный или отрицательный) положительный: Yes, it did come to the tree. отрицательный: No, it didn`t come to the tree.
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