  Не могу решить задачу по физике. Получается 630, но металла с такой теплоемкостью нет.   Металлическое тело массой 30 г нагрели в кипящей воде. После этого его перенесли в воду, масса которой 150 г и температура 20 0С, налиту...

Физика
  Не могу решить задачу по физике. Получается 630, но металла с такой теплоемкостью нет.   Металлическое тело массой 30 г нагрели в кипящей воде. После этого его перенесли в воду, масса которой 150 г и температура 20 0С, налитую в калориметр. Вода от этого нагрелась до 230С. Определите удельную теплоемкость металла, из которого сделано тело. Какой это металл?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
c*30*(100-23)=4200*150*(23-20) c=4200*150*(23-20)/30*(100-23)=1890000/2310=818,(18) Дж/ (кг * К) ближе всего АЛЮМИНИЙ
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