Не могу решить задачу по физике. Получается 630, но металла с такой теплоемкостью нет. Металлическое тело массой 30 г нагрели в кипящей воде. После этого его перенесли в воду, масса которой 150 г и температура 20 0С, налиту...

Физика

Не могу решить задачу по физике. Получается 630, но металла с такой теплоемкостью нет. Металлическое тело массой 30 г нагрели в кипящей воде. После этого его перенесли в воду, масса которой 150 г и температура 20 0С, налитую в калориметр. Вода от этого нагрелась до 230С. Определите удельную теплоемкость металла, из которого сделано тело. Какой это металл?

Автор: Гость