I (to do) my homework просклонять с неправельными глаголами
Английский язык
I (to do) my homework просклонять с неправельными глаголами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ido my homework;I did my homework;Ihave done my homework.
Гость:
1) I do my homework. 2) I did my homework ( last evening). 3) I have done my homework (today). 4) I am doing my homework (now).
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