Описать Религиозные восстания при петре 1! 1. причины и повод выступления 2. состав участников 3.основные события 4.причины поражения

Обществознание
Описать Религиозные восстания при петре 1! 1. причины и повод выступления 2. состав участников 3.основные события 4.причины поражения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причина:проповеди старообрядцев,дававших свою оценку преобразованиям царя-реформатора. Состав:крестьяне. События:В 1716г. для старообрядцев были установлены подати в двойном размере. Поражение:хз:D
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите перевести текст с русского на английский? :))   В разных странах много суеверий, но я хочу сказать о русском народе и о дорожных приметах....
Ответить
География
что такое малый бизнес?приведи примеры предприятий малого бизнеса
Ответить
Математика
Необходимо заделать в полу дыру прямоугольной формы шириной 80см,а длину в 36 раза больше.Для этого используют квадратные плитки площадью 4 квадрат...
Ответить
Қазақ тiлi
опис калини восни і навесні (6 речень)
Ответить
Химия
осуществите превращения Cu(OH)₂ → CuO→CuCl→Cu(OH)₂
Ответить