Описать Религиозные восстания при петре 1! 1. причины и повод выступления 2. состав участников 3.основные события 4.причины поражения
Обществознание
Описать Религиозные восстания при петре 1! 1. причины и повод выступления 2. состав участников 3.основные события 4.причины поражения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причина:проповеди старообрядцев,дававших свою оценку преобразованиям царя-реформатора. Состав:крестьяне. События:В 1716г. для старообрядцев были установлены подати в двойном размере. Поражение:хз:D
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