Необходимо заделать в полу дыру прямоугольной формы шириной 80см,а длину в 36 раза больше.Для этого используют квадратные плитки площадью 4 квадратных дм.Сколько плиток для этого нужно?

Математика
Необходимо заделать в полу дыру прямоугольной формы шириной 80см,а длину в 36 раза больше.Для этого используют квадратные плитки площадью 4 квадратных дм.Сколько плиток для этого нужно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(80 * (80 * 36)) / 400 = 576 шт.
Гость:
1)80*36=2880 2)80*2880=230400 3)230400/400=576шт 
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