Необходимо заделать в полу дыру прямоугольной формы шириной 80см,а длину в 36 раза больше.Для этого используют квадратные плитки площадью 4 квадратных дм.Сколько плиток для этого нужно?

Математика

Необходимо заделать в полу дыру прямоугольной формы шириной 80см,а длину в 36 раза больше.Для этого используют квадратные плитки площадью 4 квадратных дм.Сколько плиток для этого нужно?

Автор: Гость