наиболее ярко выраженные металлические свойства проявляет вещество образованное атомами, строение электронной оболочки которых 1) 2,3; 2)2,8,3; 3)2,8,18,3; 4)2,8,18,18,3. Почему?

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4) Индий, т.к. металлические свойства увеличиваются вниз по группе всегда и влево по периоду. У Индия радиус атома больше, поэтому ему с внешнего электронного слоя легче отдать электроны, чем тем, у кого радиус меньше