написать еще 2 абзаца, закончить это сочинение СРОЧНО, ПОЖАЛУЙСТА! Никто не возьмется перечислить всего, что стоит за емким словом ОТЕЧЕСТВО. Но все-таки можно сказать: понятие «Родина» - это память обо всем, что нам дорого в п...

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Родина - это настоящее! Это то, чем мы живем сейчас: семья, успешное обучение в школе, активная гражданская позиция, забота о Земле, умение трудиться и отдыхать, ответственность за тех, кого приручили, любовь к близким, умение дружить, непримиримость к агрессии и войне. Родина - это я, вы , они, Родина - это все мы! Всё это говорит о том, какой она станет в будущем, сумеем ли мы сделать так, чтобы и наши потомки могли вспоминать нас, наши дела и наших героев: ученых, офицеров, учителей, космонавтов... Родина - это когда ты слышишь гимн своей страны, а сердце так и бьется, на глаза наворачиваются слезы, потому что понимаешь, что нет ничего милее этих степей, лесов, рек, маленьких домов и небоскребов, разбитых дорог, необъятных границ - всего, что тебя окружает и о чем ты просто знаешь... Всё это составляет понятие"родное", а дальше - Родина, Отчизна, Отечество.