Составить сл.дикт.(из 20 словосочетаний) по теме "Правописание НЕ с разными частями речи"
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Составить сл.дикт.(из 20 словосочетаний) по теме "Правописание НЕ с разными частями речи"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совсем НЕ добрый человек; НЕвеселая история; сильная НЕприязнь; НЕ выучить теорему; разгулялась НЕпогода; НЕ близко, а далеко ; жить НЕдалеко; встретить НЕ приятеля, а знакомого; НЕлепый случай; НЕнавидеть врага; НЕгодуя на мороз; упасть НЕвзначай; явиться НЕмедленно; НЕ прочитанная , а просмотренная книга; книга НЕ прочитана; НЕпрочитанная книга; НЕ правда, а ложь; НЕ способен на обман; НЕвзирая на лица; природная НЕмота; НЕизвестный художник; никому НЕ известный художник; НЕбольшой подарок НЕ большой, а маленький параграф
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