Решить задачи: 1)Одна сторона комнаты на 2м больше другой. Найти длины сторон, если площадь комнаты 8м². 2)Площадь прямоугольного участка земли сосавляет 720м². Найти длину и ширину участка, если ширина на 16м меньше длины. Реш...

Алгебра
Решить задачи: 1)Одна сторона комнаты на 2м больше другой. Найти длины сторон, если площадь комнаты 8м². 2)Площадь прямоугольного участка земли сосавляет 720м². Найти длину и ширину участка, если ширина на 16м меньше длины. Решите пожалуйста, умоляю очень надо!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- длина большей стороны  S комнаты = х*(х-2) = 8 х²-2х-8=0 д=4+32=36 √д=6 х₁=(2+6)/2=4  х₂=(2-6)/2=-2 - не отв. усл. задачи 1-я сторона - 4 м. 2-я сторона = 4-2=2м Проверка 4*2=8  ответ: 4м и 2м   2)длина = х ширина = х-16 х*(х-16)=720 х²-16х-720=0 д=256+2880=3136 √д=56 х₁=(16-56)/2=-20   - не отв. усл. задачи х₂=(16+56)/2=36 длина = х = 36 ширина = х-16 = 36-16=20 проверка: 36*20=720 Ответ: поле 36х20     
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