Решить задачи: 1)Одна сторона комнаты на 2м больше другой. Найти длины сторон, если площадь комнаты 8м². 2)Площадь прямоугольного участка земли сосавляет 720м². Найти длину и ширину участка, если ширина на 16м меньше длины. Реш...

Алгебра

Решить задачи: 1)Одна сторона комнаты на 2м больше другой. Найти длины сторон, если площадь комнаты 8м². 2)Площадь прямоугольного участка земли сосавляет 720м². Найти длину и ширину участка, если ширина на 16м меньше длины. Решите пожалуйста, умоляю очень надо!!!!

Автор: Гость