Обратитесь к лирич. произведениям Пушкина Лермонтова Бунина. Нужно найти 7-8 бессоюзных сложных предложений,между частями которых стоит запятая и точка с запятой.

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Обратитесь к лирич. произведениям Пушкина Лермонтова Бунина. Нужно найти 7-8 бессоюзных сложных предложений,между частями которых стоит запятая и точка с запятой.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Он по-французски совершенно Мог изъясняться и писал; Легко мазурку танцевал И кланялся непринужденно; Чего ж вам больше?   2. Уж тёмно: в санки он садится. «Пади, пади!» — раздался крик; Морозной пылью серебрится Его бобровый воротник. 3. Театр уж полон; ложи блещут; Партер и кресла — все кипит; В райке нетерпеливо плещут, И, взвившись, занавес шумит.   3. Однажды русский генерал      Из гор к Тифлису проезжал;      Ребенка пленного он вез. 4. Я эту страсть во тьме ночной      Вскормил слезами и тоской;      Ее пред небом и землей      Я ныне громко признаю      И о прощенье не молю.   5. Проснулся утра шум приятный. Открыты ставни; трубный дым Столбом восходит голубым, И хлебник, немец аккуратный, В бумажном колпаке, не раз Уж отворял свой васисдас.   6. Пускай теперь прекрасный свет      Тебе постыл; ты слаб, ты сед,      И от желаний ты отвык. 7. И вспомнил я отцовский дом,      Ущелье наше и кругом      В тени рассыпанный аул;      Мне слышался вечерний гул      Домой бегущих табунов      И дальний лай знакомых псов. 8. Он шумен был, но неглубок;      К нему, на золотой песок,      Играть я в полдень уходил      И взором ласточек следил,      Когда они перед дождем      Волны касалися крылом.
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