Обратитесь к лирич. произведениям Пушкина Лермонтова Бунина. Нужно найти 7-8 бессоюзных сложных предложений,между частями которых стоит запятая и точка с запятой.

Гость: Гость:

1.Он по-французски совершенно Мог изъясняться и писал; Легко мазурку танцевал И кланялся непринужденно; Чего ж вам больше? 2. Уж тёмно: в санки он садится. «Пади, пади!» — раздался крик; Морозной пылью серебрится Его бобровый воротник. 3. Театр уж полон; ложи блещут; Партер и кресла — все кипит; В райке нетерпеливо плещут, И, взвившись, занавес шумит. 3. Однажды русский генерал Из гор к Тифлису проезжал; Ребенка пленного он вез. 4. Я эту страсть во тьме ночной Вскормил слезами и тоской; Ее пред небом и землей Я ныне громко признаю И о прощенье не молю. 5. Проснулся утра шум приятный. Открыты ставни; трубный дым Столбом восходит голубым, И хлебник, немец аккуратный, В бумажном колпаке, не раз Уж отворял свой васисдас. 6. Пускай теперь прекрасный свет Тебе постыл; ты слаб, ты сед, И от желаний ты отвык. 7. И вспомнил я отцовский дом, Ущелье наше и кругом В тени рассыпанный аул; Мне слышался вечерний гул Домой бегущих табунов И дальний лай знакомых псов. 8. Он шумен был, но неглубок; К нему, на золотой песок, Играть я в полдень уходил И взором ласточек следил, Когда они перед дождем Волны касалися крылом.