чему равна работа за один цикл, совершаемая тепловой машиной, имеющей коэффициент полезного действия 70% и отдавшей за один цикл холодильнику 300 Дж теплоты?

Физика

чему равна работа за один цикл, совершаемая тепловой машиной, имеющей коэффициент полезного действия 70% и отдавшей за один цикл холодильнику 300 Дж теплоты?

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