чему равна работа за один цикл, совершаемая тепловой машиной, имеющей коэффициент полезного действия 70% и отдавшей за один цикл холодильнику 300 Дж теплоты?
Физика
чему равна работа за один цикл, совершаемая тепловой машиной, имеющей коэффициент полезного действия 70% и отдавшей за один цикл холодильнику 300 Дж теплоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КПД=1-Qx/Qн Qн=Qx/(1-КПД)=300 Дж/(1-0.7)=300*0.3=1000 Дж А=Qн-Qx=1000-300=700 Дж
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Определите атмосферное давление у подножия холма высотой 60 м,если на его вершине барометр показал давление 758 мм.
Алгебра
bn-геометрическая прогрессия. b1+b2 / b2+b3 = 3, S3= 26. Найти S6 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ!!!!! ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!