чему равна работа за один цикл, совершаемая тепловой машиной, имеющей коэффициент полезного действия 70% и отдавшей за один цикл холодильнику 300 Дж теплоты?

Физика
чему равна работа за один цикл, совершаемая тепловой машиной, имеющей коэффициент полезного действия 70% и отдавшей за один цикл холодильнику 300 Дж теплоты?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КПД=1-Qx/Qн Qн=Qx/(1-КПД)=300 Дж/(1-0.7)=300*0.3=1000 Дж А=Qн-Qx=1000-300=700 Дж
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