bn-геометрическая прогрессия. b1+b2 / b2+b3 = 3, S3= 26. Найти S6 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ!!!!! ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Алгебра

bn-геометрическая прогрессия. b1+b2 / b2+b3 = 3, S3= 26. Найти S6 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ!!!!! ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость