Упростите выражение (n+1)*n*(n-1)! n!/(n-1)+n!/2!(n-2)! (n-1)*n!+n*(n-1)! ((n-1)!*n*(n+1))/n!+(n+1)!/(n-1)!
Алгебра
Упростите выражение (n+1)*n*(n-1)! n!/(n-1)+n!/2!(n-2)! (n-1)*n!+n*(n-1)! ((n-1)!*n*(n+1))/n!+(n+1)!/(n-1)!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. (n+1)*n*(n-1)! = n!(n+1) = (n+1)! 2. [latex]\frac{n!}{n-1}+\frac{n!}{2!(n-2)!} = \frac{n!}{n-1}+\frac{n(n-1)(n-2)!}{2!(n-2)!} = \frac{n!}{n-1}+\frac{n(n-1)}{2}[/latex] 3. (n-1)n! + n(n-1)! = (n-1)n!+n! = n!(n-1+1) = n!n 4. [latex]\frac{(n-1)!n(n+1)}{n!}+\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = \frac{n!}{n!} + \frac{(n-1)!n(n+1)}{(n-1)!} = n(n+1)[/latex]
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