1. Какая масса гидроксида натрия необходима для нейтрализации 30 г масляной кислоты?Помогите буду всем благодарен.

Химия

1. Какая масса гидроксида натрия необходима для нейтрализации 30 г масляной кислоты?Помогите буду всем благодарен.

Автор: Гость