1. Какая масса гидроксида натрия необходима для нейтрализации 30 г масляной кислоты?Помогите буду всем благодарен.
Химия
1. Какая масса гидроксида натрия необходима для нейтрализации 30 г масляной кислоты?Помогите буду всем благодарен.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H5COOH + NaOH ==> C2H5COONa + H2O m (C2H5COOH) = 30*0,1 = 3 г n (C2H5COOH) = 3/74 = 0,04 моль n (NaOH) = 0,04 моль m (NaOH) = 0,04*40 = 1.6 г
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