.От села до города 170км.Из села выехал мотоциклист со скоростю 42 км\ч.Через час навстречу ему из города в село выехал велосипедист,который двигался со скоростью 22км\ч.Через какое время они встретятся?

Математика

.От села до города 170км.Из села выехал мотоциклист со скоростю 42 км\ч.Через час навстречу ему из города в село выехал велосипедист,который двигался со скоростью 22км\ч.Через какое время они встретятся?

Автор: Гость