.От села до города 170км.Из села выехал мотоциклист со скоростю 42 км\ч.Через час навстречу ему из города в село выехал велосипедист,который двигался со скоростью 22км\ч.Через какое время они встретятся?
Математика
.От села до города 170км.Из села выехал мотоциклист со скоростю 42 км\ч.Через час навстречу ему из города в село выехал велосипедист,который двигался со скоростью 22км\ч.Через какое время они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
170-42=128 км -----осталось до встречи 42+22=64 км/час ------общая скорость 128:64=2 часа -----через это время встретятся мотоциклист и велосипедист.
Гость:
42*1 = 42 км - расстояние которое проехал мотоциклист за час 170-42=128 км - расстояние которое было между мот. и городом, когда вел. выехал 42+22=64 км/ч - сумма скоростей 128/64 = 2 часа - через это время они встретились. Ответ: 2 часа
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