можно ли утверждать что рефлекс лежит в основе инстинкта

Биология
можно ли утверждать что рефлекс лежит в основе инстинкта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
да,потому что интиктивные способности вырабатывают-рефлекс
Гость:
Конечно можно утверждать, что инстинкт лежит в основе рефлекса
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