римляне хозяева италии
Обществознание
римляне хозяева италии
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РИМЛЯНЕ — ХОЗЯЕВА ИТАЛИИ И ВЛАСТЕЛИНЫ ВСЕГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ Завоевание Римом Италии. Римляне постоянно вели войны с соседями. Цель римлян — захватить новые земли и присоединить их население к Риму. Достаточно совершенная армия успешно осуществляла лозунг правительства «Разделяй и властвуй!». Суть этих слов — сеять вражду среди италиков, лишать единства разные племена, что способствовало сравнительно легкой победе. На завоеванных землях римляне основывали колонии — поселения своих граждан. За несколько десятилетий римляне завоевали и присоединили к своим владениям большинство италийских племен.
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