в треугольнике АВС угол С =90 градусов . Угол А = 60 градусов ав=32 СМ . найдите АС

Геометрия
в треугольнике АВС угол С =90 градусов . Угол А = 60 градусов ав=32 СМ . найдите АС
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол В=180-(60+90)=30 Катет прямоугольного треугольника, лежащий против угла в 30 градусов, равен половине гипотенузы, значит АС=32/2=16
Гость:
Угол В = 180 градусов - (угол А+ угол С) = 180 - (60+90) = 180 - 150 = 30 градусов Катет, который лежит против угла 30 градусов равен половине гипотенузы. Получается: АС = 1/2  * АВ = 1/2  * 32 = 16 (см)
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