Костю послали к ручью за водой с двумя ведрами:обьемом 5л 7л и попросили принести ровно 4л воды.Ввозле ручья нет бочки, в которой можно накапливать воду,ее можно только переливать из ведра в ведро и выливать в ручей. Костя ...

Математика

Костю послали к ручью за водой с двумя ведрами:обьемом 5л 7л и попросили принести ровно 4л воды.Ввозле ручья нет бочки, в которой можно накапливать воду,ее можно только переливать из ведра в ведро и выливать в ручей. Костя начал решать эту задачу,рассуждая с конца(обратным ходом). "Если я хочу собрать ровно 4л воды в семилитровом ведре,то мне нужно наполнить это ведро и отлить из него ровно 3л воды.Сделать это можно с помощью пятилитрового ведра,в которомналито ровно 2л воды.Значит,сначала мне нужно собрать в пятилитровом ведре ровно 2л воды.Из полного семилитрового ведра я вылью воду в пустое пятилитровое,в семилитровом ведре у меня останется ровно 2л воды.Вылью воду из пятилитрового ведра и перелью в него 2л из семилитрового...." ЗАКОНЧИ РАССУЖДЕНИЯ КОСТИ.

Автор: Гость