Костю послали к ручью за водой с двумя ведрами:обьемом 5л  7л и попросили принести ровно 4л воды.Ввозле ручья нет бочки, в которой можно накапливать воду,ее можно только переливать из ведра в ведро и выливать в ручей.    Костя ...

Математика
Костю послали к ручью за водой с двумя ведрами:обьемом 5л  7л и попросили принести ровно 4л воды.Ввозле ручья нет бочки, в которой можно накапливать воду,ее можно только переливать из ведра в ведро и выливать в ручей.    Костя начал решать эту задачу,рассуждая с конца(обратным ходом).   "Если я хочу собрать ровно 4л воды в семилитровом ведре,то мне нужно наполнить это ведро и отлить из него ровно 3л воды.Сделать это можно с помощью пятилитрового ведра,в которомналито ровно 2л воды.Значит,сначала мне нужно собрать в пятилитровом ведре ровно 2л воды.Из полного семилитрового ведра я вылью воду в пустое пятилитровое,в семилитровом ведре у меня останется ровно 2л воды.Вылью воду из пятилитрового ведра и перелью в него 2л из семилитрового...."      ЗАКОНЧИ РАССУЖДЕНИЯ КОСТИ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
налью в 7литровое ведро воду и перелью 3 литра в 5литровое в 7литровом останется 4 литра
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Лодка проплыла 21км по течению реки и 6км против течения за то же время, какое понадобилось бы плоту, чтобы проплыть 10км. Зная, что скорость лодки...
Ответить
Обществознание
Изменения в деятельности Боярской думы в 17 веке. До смуты                                      при первых Романовых 
Ответить
Алгебра
Сколько килограммов воды надо выпарить из 100 кг массы, содержащей 90% воды,чтобы получить массу, содержащую 80% воды?
Ответить
Обществознание
Почему Народное собрание в Афинах проводилось под открытым небом?
Ответить
Геометрия
Даны отрезки длины 1, 3, 5, 7, 9. Сколько различных разносторонних треугольников можно составить из этих отрезков?
Ответить