Даны отрезки длины 1, 3, 5, 7, 9. Сколько различных разносторонних треугольников можно составить из этих отрезков?
Геометрия
Даны отрезки длины 1, 3, 5, 7, 9. Сколько различных разносторонних треугольников можно составить из этих отрезков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ясно, что 1 вообще не участвует - любая пара чисел из 3 5 7 9 вместе с 1 нарушает правила треугольника (скажем, 1 + 3 < 5). из остальных 4 подходит тоже не любая комбинация. Не годится 3 5 9. Поэтому ответ С(4;3) -1 = 4!/(3!1!) -1 = 3. Это 3 5 7, 3 7 9, 5 7 9
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