Даны отрезки длины 1, 3, 5, 7, 9. Сколько различных разносторонних треугольников можно составить из этих отрезков?

Гость: Гость:

ясно, что 1 вообще не участвует - любая пара чисел из 3 5 7 9 вместе с 1 нарушает правила треугольника (скажем, 1 + 3 < 5). из остальных 4 подходит тоже не любая комбинация. Не годится 3 5 9. Поэтому ответ С(4;3) -1 = 4!/(3!1!) -1 = 3. Это 3 5 7, 3 7 9, 5 7 9