найдите площадь круга, описанного около равнобедренного треугольника с основанием а, и высотой h, проведенной к основанию.
Геометрия
найдите площадь круга, описанного около равнобедренного треугольника с основанием а, и высотой h, проведенной к основанию.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
треугольник равнобедренный то высота проходит сквозь центр окружности. дополнительное построение. проведём отрезок из центра окружности в угол треугольника получился прямоугольный (т.к. с одним прямым углом) треугольник со сторонами a/2; (h-R); R По т.Пифагора a^2/4 + (h - R)^2 = R^2 R = (a^2/4 + h^2)/2h найдем площадь круга: pi*(a^2/4+h^2)^2/(4h^2)
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