Узнайте высоту птицы и выразите полученный резкльтат в метрах: 0,32дм+4дм8см+70см=
Математика
Узнайте высоту птицы и выразите полученный резкльтат в метрах: 0,32дм+4дм8см+70см=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.32дм+4дм 8см+70см=3.2см+48см+70см=121.2см(1.212м)-высота птицы.
Гость:
0.032+0.48+0.7=1.212 метра- высота птицы
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