Автомобиль с грузом ехал из одного города в другой со скоростью 60 км\ч, а возвращался обратно порожняком со скоростью 100 км\ч. Найдите среднюю скорость автомобиля (ответ не равен 80 км\ч)

Гость: Гость:

пусть путь равен S, тогда туда он ехал S/60 часов, а обратно S/100 часов, тогда всего он проехал 2S, а средняя скорость это весь путь на все время, тогда все время это S/60+S/100=16S/600 тогда v=2S*600/16S=75 кмч