диагональ основания куба 8 см. Почему равна диагональ куба?
Геометрия
диагональ основания куба 8 см. Почему равна диагональ куба?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем ребро куба 2а^2=64 a^2=32 x^2=32+64=96 x=4sqrt(6)
Гость:
диагональ основания- гипотенуза равнjбедренного треугольника bd^2=ab^2+Bc^2 ab=bc 2ab^2=8^2 ab=sqr32 диагональ куба это гипотенуза треугольника, одна сторона которого это диагональ основания другая ребро B1D^2=64+32 B1D=sqr96
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