сколько отрицательных членов содержит арифметическая прогрессия -26; -24.5; -23;...?
Алгебра
сколько отрицательных членов содержит арифметическая прогрессия -26; -24.5; -23;...?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a1 = -26 a2 = -24.5 a3 = -23 an = a1+(n-1)d d = a2-a1 = -24.5+26 = 1.5 an = -26 + 1.5(n-1) >0 решим неравенство относительно n 1,5(n-1) - 26 >0 n-1> 52/3 n> 55/3 Все члены арифметической прогрессии, начиная с 19го больше нуля, следовательно, в данной прогрессии 18 отрицательных членов
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