1) 9,2*y+3,68 2)0,3y=0,0162 ...
Математика
1) 9,2*y+3,68 2)0,3y=0,0162 3)y:1,2 =10,2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что нужно сделаит? 1)y=-0.4 2)y=0.054 3)y=12.24
Гость:
1)9.2у=3.68(здесь не +, а =). у=3.68:9.2 у=0.4 2)0.3у=0.0162 у=0.0162:0.3 у=0.054 3)у:1.2=10.2 у=10.2*1.2 у=12.24
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