1.Какие политические и социально-экономические мероприяия были проведены Временным правительством? 2.Какое влияние на деятельность Временного правительства имели Советы? 3.В воспоминаниях В.В. Шульгина рассказывается о том, как...

Гость: Гость:

1.Тем что были упразднены многие свободы которые не рассматривались в монархии,т.е были провозглашены гражданские свободы, распространенные и на военнослужащих, амнистия осужденным, по политическим делам, отмена национальных и религиозных ограничений...Потом была раздимократизация армии и руководящие посты были использованны для привлеченеия выборов в офицеры.Была подписана независимость некоторым странам. 2.Оно имела влияние как трудовая партия и считалась партий рабочих и трудящихся и имело главное первенство во власти т.е могло влиять на Временное правительство. 3.Она родилась в тех кругах кто был доволен монархией и кому в этот период жилось хорошо.Реализовать не удалось т.к люди уже не верили в монархию.