1.Какие политические и социально-экономические мероприяия были проведены Временным правительством? 2.Какое влияние на деятельность Временного правительства имели Советы? 3.В воспоминаниях В.В. Шульгина рассказывается о том, как...
Обществознание
1.Какие политические и социально-экономические мероприяия были проведены Временным правительством? 2.Какое влияние на деятельность Временного правительства имели Советы? 3.В воспоминаниях В.В. Шульгина рассказывается о том, как в дни начавшейся революции родилась(не у одного меня-пишет Шульгин) мысль:"Быть может, пожертвовав монархом,удастся спасти монархию".Предположите , в каких кругах могла возникнутьэта идея.Объясните ее смысл.Удалось ли ее реализовать?Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Тем что были упразднены многие свободы которые не рассматривались в монархии,т.е были провозглашены гражданские свободы, распространенные и на военнослужащих, амнистия осужденным, по политическим делам, отмена национальных и религиозных ограничений...Потом была раздимократизация армии и руководящие посты были использованны для привлеченеия выборов в офицеры.Была подписана независимость некоторым странам. 2.Оно имела влияние как трудовая партия и считалась партий рабочих и трудящихся и имело главное первенство во власти т.е могло влиять на Временное правительство. 3.Она родилась в тех кругах кто был доволен монархией и кому в этот период жилось хорошо.Реализовать не удалось т.к люди уже не верили в монархию.
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