ВО СКОЛЬКО РАЗ 0,14 МЕНЬШЕ,ЧЕМ 0,7
Математика
ВО СКОЛЬКО РАЗ 0,14 МЕНЬШЕ,ЧЕМ 0,7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,7/0,14=5 ответ - в 5 раз
Гость:
1)0.7:0.14=в 5 раз меньше.
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