У причала находилось 6 лодок, часть из которых была двухместными, а часть трёхместными. Всего в эти лодки может поместиться 14 человек. Сколько двухместных и сколько трёхместных лодок было у причала?

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У причала находилось 6 лодок, часть из которых была двухместными, а часть трёхместными. Всего в эти лодки может поместиться 14 человек. Сколько двухместных и сколько трёхместных лодок было у причала?

Автор: Гость