У причала находилось 6 лодок, часть из которых была двухместными, а часть трёхместными. Всего в эти лодки может поместиться 14 человек. Сколько двухместных и сколько трёхместных лодок было у причала?
Алгебра
У причала находилось 6 лодок, часть из которых была двухместными, а часть трёхместными. Всего в эти лодки может поместиться 14 человек. Сколько двухместных и сколько трёхместных лодок было у причала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2х+3(6-х)=14 2х+18-3х=14 2х-3х=14-18 -х=-4 х=4шт-двухместных лодок. 2)6-4=2шт-трёхместных лодок.
Гость:
2х местных - х 3х местных - 6-х человек в 2х местных 2х человек в 3х местн 3(6-х) 2х+3(6-х) =14 2х+18-3х=14 -х=-4 х=4 2х местных 4 шт. 3х местных 6-4 = 2 шт. Ответ: 2х местных 4 шт. 3х местных 2 шт.
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