найдите катеты прямоугольного треугольник, если гипотенуза и один из углов соответственно равны 12 см и 45 градусов
Геометрия
найдите катеты прямоугольного треугольник, если гипотенуза и один из углов соответственно равны 12 см и 45 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB и BC у меня катеты. Так как один из углов равен 45, то и другой угол будет равен 45 градусам, потому что сумма углов треугольника 180. Следовательно треугольник не только прямоугольный, но и равнобедренный. Значит AB=BC. Пусть АВ=ВС=х, тогда по теореме Пифагора х в квадрате + х в квадрате = 144, отсюда х=корень из 72 или 6 корней из 2. Это и будет ответ.
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