№1на стол поставили 7тарелок,в которых было по 2 апельсина.Сколько всего апельсинов поставили на стол?? и вторая задача тоже краткая запись
Математика
№1на стол поставили 7тарелок,в которых было по 2 апельсина.Сколько всего апельсинов поставили на стол?? и вторая задача тоже краткая запись
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1. Дано: 7тар.-по 2 ап. Вопрос: всего апельсинов? 1)7*2=14апельсинов-поставили на стол.
Гость:
тарелок-----7 шт. апелсины ----по 2 всего-----? апелсинов 2*7=14 апелсинов Ответ:на стол поставили 14 апелсинов.
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