№1на стол поставили 7тарелок,в которых было по 2 апельсина.Сколько всего апельсинов поставили на стол?? и вторая задача тоже краткая запись

Математика

№1на стол поставили 7тарелок,в которых было по 2 апельсина.Сколько всего апельсинов поставили на стол?? и вторая задача тоже краткая запись

Автор: Гость