ab-ac/2a+8*3a+12/ab+ac=скока будииитт???пожааааааааааллуйстаааа помагите))

Гость: Гость:

Если упрощать ТО, что у Вас написано: [latex]ab - \frac{ac}{2a} + 8*3a + \frac{12}{ab} + ac = ab - \frac{c}{2} + 24a + \frac{12}{ab} + ac[/latex] т.е. ничего хорошего. Проверяйте условие и когда пишите, пишите ГРАМОТНО!