ab-ac/2a+8*3a+12/ab+ac=скока будииитт???пожааааааааааллуйстаааа помагите))
Алгебра
ab-ac/2a+8*3a+12/ab+ac=скока будииитт???пожааааааааааллуйстаааа помагите))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если упрощать ТО, что у Вас написано: [latex]ab - \frac{ac}{2a} + 8*3a + \frac{12}{ab} + ac = ab - \frac{c}{2} + 24a + \frac{12}{ab} + ac[/latex] т.е. ничего хорошего. Проверяйте условие и когда пишите, пишите ГРАМОТНО!
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