((7,9-47,42):1,25+(6,7-17,28)):(0,38-0,108)*16-19,25
Математика
((7,9-47,42):1,25+(6,7-17,28)):(0,38-0,108)*16-19,25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 7,9-47,42=-39,52 2. (-39,52)/1,25= (-31,616) 3. 6,7-17,28=(-10,58) 5. (-31,616)+(10,58)=(-42,196) 6. 0.38-0.108= 0.272 7. 0.272*16= 4.352 8. 4.352-19.25= -14.898 9. (-42,196)/(-14.898)=2.83 Ответ= 2.83
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