Для одной лошади и двух коров выдают ежедневно 34кг сена, а для двух лошадей и одной коровы - 35 кг сена. Сколько сена выдают ежедневно для одной лошади и сколько для одной коровы?
Алгебра
Для одной лошади и двух коров выдают ежедневно 34кг сена, а для двух лошадей и одной коровы - 35 кг сена. Сколько сена выдают ежедневно для одной лошади и сколько для одной коровы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обозначим суточную норму потребления сена для лошади - х, для коровы - у. Две лошади - 2х, две коровы - 2у. Одна лошадь и две коровы - х+2у потребляют 34 кг. Две лошади и одна корова - 2х+у - 35 кг. Составим систему уравнений с двумя неизвестными: [latex]\left \{ {{x+2y = 34} \atop {2x+y = 35}} \right.[/latex] [latex]\left \{ {{x = 34-2y} \atop {2x+y = 35}} \right.[/latex] 68 - 4y + y = 35 3y = 33 y = 11 x = 34 - 22 = 12 Ответ: для одной лошади 12 кг сена, для одной коровы - 11 кг
Гость:
х кг сена - для 1лошади у кг сена - для 1 коровы х + 2у = 34 + 2х + у = 35 ____________ 3х + 3у = 69 / 3 х + у = 23 х = 23-у 23 - у + 2у = 34 у = 11 (кг) - сена для 1 коровы (35 - 11) : 2 = 12(кг) - сена для 1 лошади
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