Для одной лошади и двух коров выдают ежедневно 34кг сена, а для двух лошадей и одной коровы - 35 кг сена. Сколько сена выдают ежедневно для одной лошади и сколько для одной коровы?

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Для одной лошади и двух коров выдают ежедневно 34кг сена, а для двух лошадей и одной коровы - 35 кг сена. Сколько сена выдают ежедневно для одной лошади и сколько для одной коровы?

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