помогите разобррать слово мелочь - корень и суффикс. спасибо
Русский язык
помогите разобррать слово мелочь - корень и суффикс. спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мелочь- все словокорень, нулевой суфф. и нулевое оконч. мелочный - суффикс -Н
Гость:
корень - все слово, суффикса нет.
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