помогите разобррать слово мелочь - корень и суффикс. спасибо

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помогите разобррать слово мелочь - корень и суффикс. спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мелочь- все словокорень, нулевой суфф. и нулевое  оконч. мелочный - суффикс -Н 
Гость:
корень - все слово, суффикса нет.
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