Первые два часа лыжник шёл со скоростью 18км\ч,потом 2 ч со скоростью 15 км\ч и ещё 2 часа со скоростью 12км\ч.Какое расстояние прошёл лыжник?С какой скоростью должен двигаться лыжник,чтобы пройти это расстояния за 5 часов?

Математика

Первые два часа лыжник шёл со скоростью 18км\ч,потом 2 ч со скоростью 15 км\ч и ещё 2 часа со скоростью 12км\ч.Какое расстояние прошёл лыжник?С какой скоростью должен двигаться лыжник,чтобы пройти это расстояния за 5 часов?

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