Первые два часа лыжник шёл со скоростью 18км\ч,потом 2 ч со скоростью 15 км\ч и ещё 2 часа со скоростью 12км\ч.Какое расстояние прошёл лыжник?С какой скоростью должен двигаться лыжник,чтобы пройти это расстояния за 5 часов?
Математика
Первые два часа лыжник шёл со скоростью 18км\ч,потом 2 ч со скоростью 15 км\ч и ещё 2 часа со скоростью 12км\ч.Какое расстояние прошёл лыжник?С какой скоростью должен двигаться лыжник,чтобы пройти это расстояния за 5 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2*18=36км-прошёл со скоростью 18км/ч. 2)2*15=30км-прошёл со скоростью 15км/ч. 3)2*12=24км-прошёл со скорость 12км/ч. 4)36+30+24=90км-прошёл всего за 6 часов. 5)90:5=18км/ч-должна быть скорость лыжника.
Гость:
18*2=36км со скоростью 18 км/ч 15*2=30км со скоростью 15 км/ч 2*12=24км со скоростью 12 км/ч 36+30+24=90км-прошёл за 6часов вместе 90:5=18км/ч со скоростью должен двигаться лыжник.
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