Від пристані в протилежних напрямках одночасно відійшли два катери.Через 2 год. вони були на відстані 128 км. один від одного.Швидкість першого катера 35 км/год.Знайди швидкість другого катера. срочно
Математика
Від пристані в протилежних напрямках одночасно відійшли два катери.Через 2 год. вони були на відстані 128 км. один від одного.Швидкість першого катера 35 км/год.Знайди швидкість другого катера. срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)35*2=70км-проплыл первый за 2 часа. 2)128-70=58км-проплыл второй за 2 часа. 3)58:2=29км/ч-скорость второго катера.
Гость:
1. 35*2=70(км)---------------проплив 1 2. 128-70=58(км)---------------проплив2 3. 58:2=29(км/ч) Вiдповiдь:29 (км/ч)--------------швидкiсть 2 катера
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