Від пристані в протилежних напрямках одночасно відійшли два катери.Через 2 год. вони були на відстані 128 км. один від одного.Швидкість першого катера 35 км/год.Знайди швидкість другого катера. срочно

Математика

Від пристані в протилежних напрямках одночасно відійшли два катери.Через 2 год. вони були на відстані 128 км. один від одного.Швидкість першого катера 35 км/год.Знайди швидкість другого катера. срочно

Автор: Гость