В чем состояли главные причины отказа от проведения реформ в начале 20-х гг?

Обществознание
В чем состояли главные причины отказа от проведения реформ в начале 20-х гг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если имеете в виду реформы начала ХХ века, то это произошло потому, что суть самих реформ перестала соответствовать задачам политического развития страны
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