Допоможіть написати невелику казку про двох мурашок.Заголовок "До далеких берегів" 2 клас

Гость: Гость:

Жили-були якось дві веселі мурашки Онь і Пай. Вирішили вони піти на пошуки кращої долі. Мандрували вони ,мабуть , з тиждень. Багато пригод побачили вони на своєму шляху. І з хвилями бурхливими боролись , і переправи долали і від зливи рятувалиь. Не зогледілись друзі ,як повернулись додому. А за цей час вони так скучили за родиною та друзями , що зрозуміли, що найкраще таки тут. І ніколи більше покидали своїх домівок.