Допоможіть написати невелику казку про двох мурашок.Заголовок "До далеких берегів" 2 клас
Қазақ тiлi
Допоможіть написати невелику казку про двох мурашок.Заголовок "До далеких берегів" 2 клас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жили-були якось дві веселі мурашки Онь і Пай. Вирішили вони піти на пошуки кращої долі. Мандрували вони ,мабуть , з тиждень. Багато пригод побачили вони на своєму шляху. І з хвилями бурхливими боролись , і переправи долали і від зливи рятувалиь. Не зогледілись друзі ,як повернулись додому. А за цей час вони так скучили за родиною та друзями , що зрозуміли, що найкраще таки тут. І ніколи більше покидали своїх домівок.
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